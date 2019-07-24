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Президент Республики Арцах провел совещание в селе Талиш


Президент Республики Арцах Бако Саакян 24 июля посетил Мартакертский район и в селе Талиш провел совещание по вопросам осуществления разных программ в населенном пункте.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в совещании приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.


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