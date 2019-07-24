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Суд отклонил апелляцию прокуратуры по делу об аресте имущества Кочаряна


Апелляционный уголовный суд РА отклонил апелляцию прокуратуры РА по вопросу ареста на имущество и банковские счета второго президента РА Роберта Кочаряна.

Как передает Арменпресс, заседание вел судья Арсен Никогосян.

В решении говорится, что суд решил отклонить апелляцию прокуроров и оставить в законной силе решение судьи первой инстанции общей юрисдикции Анны Данибекян, основываясь на правовых позициях, выраженных в данном решении.

30 июля 2018 года, спустя 4 дня после предъявления обвинения Роберту Кочаряну, был наложен арест как на наего имущество, так и на банковские счета.

7 июня суд общей юрисдикции города Еревана под председательством судьи Анны Данибекян частично удовлетворил жалобу адвоката Ованеса Худояна, зафиксировав нарушение прав Роберта Кочаряна.




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