В министерстве ОНКС РА обсуждена программа осуществления офтальмологических осмотров в школах

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении АревикАнапиосян приняла делегацию “Армянского офтальмологического проекта” (АОП) и детской больницы Лос-Анджелеса. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с реализацией и расширением пилотной программы “Аветис” по организации офтальмологического осмотра детей в школах и дошкольных учреждениях в рамках национальной программы по профилактике детской слепоты.

С целью представления деталей реализации программы еще в 2018 году, получив согласие на осуществление программы в школах, ее участники организовали встречи с министрами Араиком Арутюняном и Арсеном Торосяном.

Содержательные и технические вопросы программы следует привести в соответствие с законодательными требованиями РА по защите персональных данных. В ходе встречи об этой проблеме особо подчеркнула заместитель министра АревикАнапиосян.

В рамках программы совместно с благотворительной организацией “Армянский офтальмологический проект” в 2018 - 2019 гг. по согласию родителей в Армении посредством электронной системы офтальмологический осмотр прошли около 20.000 детей, из которых 10.000 -в Ереване, 10.000 -в областях. В ходе встречи было отмечено, что команда, реализующая проект, с целью расширения объемов программы, планирует также обратиться и в международные донорские организации. Заместитель министра ОНКСАревикАнапиосян, представляя общую политику в сфере образования, в частности, отметила вопрос перехода ко всеобщему инклюзивному образованию и подчеркнула, что профилактика заболеваний имеет первостепенное значение для Министерства ОНКС.

Достигнута договоренность о подписании меморандума о сотрудничестве для более эффективной реализации программы. На планируемые куры переподготовки, по предложению заместителя министра, будут также вовлечены и студенты средних специальных и высших учебных заведений медицинской направленности. Стороны коснулись ряда технических и организационных вопросов, связанных с реализацией программы.

Благотворительная организация “Армянский офтальмологический проект” (АОП) за более чем 27 лет своей деятельности осуществила в Республике Армения около 25 благотворительных программ, предоставляя высококачественные офтальмологические услуги населению городских и сельских общин всех областей РА.

Сотрудничая с детской больницей Лос-Анджелеса, с целью внедрения в Армении национальной программы по профилактике детской слепоты и реализации программ с инновационными решениями в настоящее время запущена экспериментальная программа по внедрению платформы “Аветис”.