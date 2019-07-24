Мэй после ухода с поста премьера продолжит работу в качестве депутата Палаты общин

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после своей отставки продолжит выполнять обязанности депутата Палаты общин парламента Соединенного Королевства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она заявила в среду в ходе своей последней премьерской сессии ответов на вопросы парламентариев.

"После выполнения своих обязанностей у меня будет аудиенция с королевой Елизаветой II, и затем я продолжу работу в этой палате в качестве рядового депутата", - сказала она.

24 мая Мэй объявила об отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Предшествовали этому три безуспешные попытки премьера заручиться поддержкой Палаты общин в отношении ее сделки по Brexit.

В результате действий парламента был сорван изначально запланированный на 29 марта 2019 года выход Великобритании из ЕС, после чего Брюссель согласился перенести дату Brexit сначала на апрель - май, затем - на 31 октября.