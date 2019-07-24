Полицейские подвергли приводу всех участников инцидента на Северном проспекте

Пользователь Facebook Нарек Самсонян на своей странице написал, что на Северном проспекте произошла драка с участием транссексуала, полицейские, прибывшие на место происшествия, защищали его и не подвергали приводу. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, публикация пользователя не соответствует действительности.Сотрудники полиции подвергли приводу в Центральный отдел полиции всех участников инцидента для проведения необходимых разъяснений. Обстоятельстваинцидентавыясняются.

“Мы рекомендуем, с целью бросить тень на работу полиции, не распространять неуточненные сведения. Пользователь также отметил, что в интернете якобы появилось видео, на котором видно, что группа транссексуалов жестоко избивает молодого человека (хотя на видео нет сцен жестокого избиения). Сообщаем, что еще до публикации видеоматериала сотрудники полиции подвергли приводу в Центральный отдел полиции всех участников инцидента. По данному факту готовятся материалы”, - говорится в сообщении.