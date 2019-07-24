Зограб Мнацаканян встретился с Мамукой Бахтадзе
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Ранее в Грузии состоялась также встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.
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