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Зограб Мнацаканян встретился с Мамукой Бахтадзе


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее в Грузии состоялась также встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.




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