Премьер-министр Армении поздравил Бориса Джонсона со вступлением на должность премьер-министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Бориса Джонсона со вступлением на должность премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Со всей теплотой поздравляю Вас со вступлением на должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. ЖелаюВамуспехов в осуществленииэтойВашейважноймиссии.

Армения придает большое значение продолжительному развитию и расширению армяно-британского сотрудничества. Установившийся между нашими странами конструктивный диалог создает прочную основу для достижения важных достижений по всем направлениям и всестороннего использования существующего потенциала на благо наших дружественных народов.

Полон надежд, что в ближайшем будущем будет повод встретиться с Вами и совместными усилиями придать новое дыхание и качество армяно-британским отношениям”, - говорится в поздравительном послании.