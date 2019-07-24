Нарек Саркисян пересек границу под фамилиейСаркисян: Валерий Осипян

Сын брата третьего президента Армении Сержа Саркисяна, Александра Саркисяна, Нарек Саркисян пересек государственную границу Армении под фамилией Саркисян.

Как передает Арменпресс, об этом 24 июля в беседе с журналистами сказал начальник Полиции Армении Валерий Осипян, отвечая на вопрос о приобретении Нареком Саркисяном фальшивого паспорта гражданина Гватемалы.

“Находясь в Армении, он пересек пропускные пункты как Саркисян. Каким образом впоследствии он сталГонсалесом, не могу сказать. До завершения предварительного следствия правоохранители данной страны, наверное, выяснят это”, - сказал Осипян.

Касаясь вопроса его экстрадиции в Армению, Валерий Осипян отметил, что эта проблема не входит в функции полиции, и этим занимаются другие государственные органы.

Нарек Саркисян был задержан в столице Чехии – Праге. Во время проверки документов он представил фальшивый паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса. 26 июня2018 года в отношении Нарека Саркисяна было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с целью сбыта или изготовления, либо незаконного сбыта.