Дети, отдыхающие в лагере “Гугарк” участвовали в курсах по информированию о минной опасности

Специалисты Центра гуманитарного разминирования и экспертизы 23 июля провели курсы по информированию о минной опасности и практические занятия в лагере “Гугарк” Лорийской области. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Центра гуманитарного разминирования и экспертизы, был произведен условный взрыв, дети ознакомились с правилами безопасного поведения.

“Ежегодный летний лагерь Центра гуманитарного разминирования и экспертизы открылся 15 июля. В этом году в лагере 42 школьника из Сюникской, Тавушской и Ширакской областей, а также 6 волонтеров Центра. Курсы по информированию о минной опасности организуются для всех детей, отдыхающих в лагере. На этот раз в мероприятии приняли участие и школьники из разных районов Арцаха.

Основная цель лагеря, организованного Центром гуманитарного разминирования и экспертизы -повышение уровня информированности.