Начальник полиции заверил, что работы по обнаружению Вано Сирадегяна продолжаются

Начальник Полиции РА Валерий Осипян счел неверными мнения некоторых людей о том, что работы по обнаружению экс-министра внутренних дел РА Вано Сирадегяна не продолжаются. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами 24 июля Валерий Осипян отметил, что полиция постоянно осуществляет свою работу.

“У нас есть особо тяжкие преступления, которые сразу по горячим следам, в течение часов раскрываются, но у нас есть и случаи, раскрытие которых требует много времени. Например, было раскрыто квартирное воровство 1997 года, а в прошлом году - убийство 1991 года. Хочу сказать, что каждый случай изучается, полиция их не забывает. Есть соответствующие служащие, которые ответственны за раскрытие случаев и работают в этом направлении”, - подчеркнул начальник полиции.

По словам начальника полиции, они и сегодня ищут Вано Сирадегяна.

Вано Сирадегян находится в международном розыске с 2000 года.Сирадегяну предъявлено обвинение по статье 72 (бандитизм), пунктам 3, 4 статьи 17-99 (соучастие в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах), пунктам 3, 4, 6, 8 статьи 17-99, пунктам 3, 4, 6, 8 статьи 17-15-99, пункту 8 статьи 17-15-99, пунктам 4, 7, 8, 9 статьи 17-99, пунктам 3, 7, 8 статьи 17-15-99, пунктам 3, статья 185 (получение взятки), 1 статьи 182 (злоупотребление властью или должностным положением), 2 части статьи 17-96 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).