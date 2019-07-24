Начальник полиции коснулся проблемы активистов, вторгшихся на территорию Амулсара

Полиция обеспечила решение суда о прекращении вторжения активистов на территорию Амулсара.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами начальник Полиции Армении Валерий Осипян сказал, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

“Было решение суда прекратить вторжение активистов, мы обеспечили решение суда”, - сказал Осипян. По его словам, на данный момент ждут заключения экспертов, и в зависимости от этого заключения они уже примут решение.

В результате воспрепятствования осуществлению следственных действий на территории Амулсара 13 июля были подвергнуты приводу несколько граждан.

Как сообщил Арменпресс заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации Полиции РА Эдгар Джаноян, на этой территории должны были быть проведены следственные действия. “Собравшиеся на территории лица препятствовали осуществлению ряда действий, поэтому есть граждане, доставленные в участок”, - сказал Эдгар Джаноян.

Эколог-активист ШаганеХачатрян ранее на своей странице в Facebook написала, что полиция и Следственный комитет пытались провести экспертов на территории Амулсарского месторождения, однако местные жители не позволили им этого сделать, в результате чего сложилась напряженная ситуация.

Она также сообщила, что полиция и Следственный комитет ведут переговоры с местными жителями, требуя открыть дорогу к месторождению.