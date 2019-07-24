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Акоп Аршакян обсудил с иранским коллегой перспективы сотрудничества


В рамках рабочего визита в Тегеран министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян встретился с министром информационных технологий и телекоммуникаций ИРИ МохаммадомДжавадомАзариДжахроми. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов армяно-иранского экономического сотрудничества, были затронуты предстоящие программы в сфере высоких технологий и возможности сотрудничества.

АкопАршакян представил политические события, произошедшие в последнее время в Республике Армения, приоритеты правительства для развития экономики, видение министерства в направлении развития высокотехнологичной промышленности в Армении.

В конце встречи министр пригласил своего иранского коллегу в Армению для участия во Всемирном форуме информационных технологий WCIT-2019.




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