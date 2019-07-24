Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июль

АНОК исключил из своего состава Федерацию бокса


Национальный олимпийский комитет Армении на внеочередном заседании генеральной ассамблеи исключил из своего состава Федерацию бокса Армении. Как передает Арменпресс, в начале заседания, которым руководил генеральный секретарь НОК Армении ГрачьяРостомян, были подведены итоги вторых Европейских игр и они были оценены как удовлетворительные. Выступил советник президента НОКаГагикаЦарукяна Армен Григорян, который внес предложение создать специальный оргкомитет для подготовки к Олимпийским играм в Токио. Затем перед присутствующими выступил и сделал предложение об исключении Федерации бокса ГрачьяРостомян. Он представил конфликт между Федерацией и НОК Армении, произошедший за последний год. “Выборы президента Федерации состоялись с нарушениями”, - сказал Ростомян.

Затем представители ассамблеи проголосовали и исключили Федерацию бокса из состава НОК Армении. В олимпийский комитет временно вступила Национальная федерация бокса Армении.

“До Олимпийских игр 2020 года Национальная федерация бокса будет заниматься подготовительными работами, однако будут вовлечены представители тренерского состава обеих федераций”, - отметил генеральный секретарь НОКа.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации