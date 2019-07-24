Завершено судебное следствие по делу об аресте имущества Кочаряна

В апелляционном уголовном суде завершилось рассмотрение апелляции прокуратуры на решение судьи Анны Данибекян об аресте на имущество и банковские счета второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, суд под председательством Арсена Никогосяна удалился в совещательную комнату для вынесения решения, которое будет опубликовано сегодня в 16: 30.

Представивший апелляцию прокурор Петрос Петросян считает, что арест, наложенный на имущество Р. Кочаряна, правомерен. По его словам, наложен арест на возможные гражданские и судебные расходы. Судебные расходы на данный момент не превышают 900 тысяч драмов. Кроме того, гражданский иск не подан.

Адвокат Кочаряна ОваннесХудоян, в свою очередь, отметил, что до сих пор в уголовном деле нет ни одного процессуального документа, по которому была представлена правомерность ареста на имущество его подзащитного. В результате действий прокуроров и следователя имущество Р. Кочаряна уже год находится под арестом.

Нелогично также то, что вместе с паспортом изъята и идентификационная карта Р. Кочаряна, что могло быть мотивировано только в случае ее подделки.

Сторона защиты считает, что решение суда первой инстанции обосновано и правомерно, и апелляция прокуроров подлежит отклонению.