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AP: британское судно прошло Ормузский пролив впервые после задержания танкера Ираном


Коммерческое судно под британским флагом прошло через Ормузский пролив и прибыло в порт Катара впервые после инцидента с задержанием нефтяного танкера Stena Impero иранскими властями на прошлой неделе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

По его данным, речь идет о британском танкере BW ELM. Фрегат ВМС Великобритании HMS Montrose, дежурящий в регионе Персидского залива, следил за проходом танкера, но не сопровождал его, указывает агентство.




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