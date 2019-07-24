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Президент Армен Саркисян с рабочим визитом выехал во Францию


Президент Армен Саркисян с рабочим визитом выехал во Францию. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в Париже президент Саркисян встретится с руководителями ряда крупных французских компаний, для поощрения их посетить Армению, ознакомиться с новыми возможностями сотрудничества и предпринять практические шаги в направлении осуществления инвестиций.

Планируется также визит президента в Севр, который является юго-западным пригородом Парижа, где Армен Саркисян посетит гимназию КонгрегацииМхитаристовСамуелМурадян.




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