Президент Армен Саркисян с рабочим визитом выехал во Францию. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в Париже президент Саркисян встретится с руководителями ряда крупных французских компаний, для поощрения их посетить Армению, ознакомиться с новыми возможностями сотрудничества и предпринять практические шаги в направлении осуществления инвестиций.

Планируется также визит президента в Севр, который является юго-западным пригородом Парижа, где Армен Саркисян посетит гимназию КонгрегацииМхитаристовСамуелМурадян.