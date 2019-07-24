Никол Пашинян в связи с кончиной Роберта Моргентаунаправил телеграмму соболезнования

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Роберта Моргентау. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Дорогая семья Моргентау. С глубокой болью узнал о кончине большого друга армянского народа, достойного внука посла Генри Моргентау - Роберта Моргентау.

Как большой патриот, ветеран войны, ведущий специалист в области права и защитник прав человека, господин Моргентау всегда пользовался любовью и уважением.

Своим трудолюбием, непоколебимой готовностью служить родному городу Нью-Йорку и помогать людям, умением наилучшим образом решать самые сложные правовые проблемы, он стал ярким примером для нескольких поколений юристов.

По воле судьбы семья Моргентау уже больше века связана с нашим народом. Мы признательны Вашей семье за поддержку нашего народа в годы Геноцида армян, оказание помощи пережившим Геноцид, обеспечение международного информирования об этом преступлении и усилия, направленные на признание геноцида. Имя посла Генри Моргентау золотыми буквами вписано на страницах истории армянского народа, без которого множество эпизодов этого страшного периода, пожалуй, осталось бы неизвестным человечеству.

Как достойный сын и последователь своего деда и отца, господин Роберт Моргентау был продолжателем их дела и гордился тесными связями его семьи с армянским народом.

В этот тяжелый момент выражаю глубокие соболезнования всей Вашей семье, родным и друзьям. Светлая память о господине Моргентау навсегда останется в сердце армянского народа”, - говорится в телеграмме соболезнования.