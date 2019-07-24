Зограб Мнацаканян встретился со своим грузинским коллегой

В Тбилиси состоялась встреча министра иностранных дел Армении ЗограбаМнацаканяна и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Начался официальный визит министра иностранных дел Армении ЗограбаМнацаканяна в Грузию. В ходе встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани министр иностранных дел Армении подчеркнул, что его первый официальный визит в Грузию является еще одним шагом в дружественных отношениях между нашими странами и народами”, - записалаНагдалян.