Монастырский кризис: Азербайджан установил аванпост на спорном участке границы с Грузией

На днях азербайджанские пограничники установили новый аванпост на одном из участков азербайджано-грузинской границы. Событие было бы рядовым, если бы не тот факт, что новый пост был установлен именно на том участке, за принадлежность которого идут ожесточенные споры — непосредственно у христианского монастырского комплекса Давид Гареджи.

Фотографии нового аванпоста Государственной пограничной службы Азербайджана распространил грузинский гражданский активист Давид Кацарава. На фотографии заметен один из спорных храмов, вокруг которого стоят азербайджанские пограничники.

Обсуждение принадлежности комплекса идет уже давно, еще с середины 2000-х годов, как и процесс демаркации границ по всей их протяженности. В случае Давид Гареджи часть комплекса находится на грузинской стороне, а несколько монастырей за кряжем, в Азербайджане. Ситуация оставалась относительно спокойной до недавнего времени, когда азербайджанские пограничники решили запретить вход на свою территорию грузинским монахам и паломникам. Это вызвало бурные акции протеста на границе. Последний митинг случился неделей ранее, когда местные жители заметили, что из части монастырского комплекса азербайджанскими пограничниками были вынесены иконы. В результате произошел инцидент, во время которого грузинские жители сумели разоружить азербайджанского пограничника. После этого посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД Азербайджана.

Именно после этого инцидента на азербайджанской стороне появился новый аванпост пограничников.

Грузинские представители Комиссии по демаркации азербайджано-грузинской границы и МИД Грузии уже давно пытаются успокоить общественность, призывая не поддаваться на провокации, а ждать официального решения властей. До сих пор, однако, никаких конкретных мер по открытию доступа к храмам на азербайджанской стороне не озвучено.

Вплотную к границе также совершают облеты вертолеты ГПС Азербайджана, пролетая вплотную к грузинским территориям. Из репортажа грузинского телеканала Rustavi 2.

Споры о принадлежности комплекса не ограничиваются только вопросом о территориальной составляющей. Азербайджанская сторона считает монастырский комплекс VI века «памятником албанской культуры» и судя по агрессивным заявлениям в научных кругах, на уступки грузинской стороне не пойдет. Например, директор Института истории НАНА академик Ягуб Махмудов считает не только Давид Гареджи азербайджанским, называя его Кешикчидаг. По его мнению, «Восточная Грузия — исконные азербайджанские земли. Тифлис — древний азербайджанский город». А в протестах местного грузинского населения академик Махмудов рассмотрел «провокации армянского лобби».

Тем временем грузинские активисты, местные жители и представители духовенства продолжают ежедневное патрулирование спорных территорий. Не исключено, что вскоре мы станем свидетелями новых инцидентов на спорной границе двух государств.

Влад Варданян