Абсолютная ложь:реакция МТСВ РА на публикации об управлении “третьего пола”

Министерство труда и социальных вопросов РА обратилось к появившейся в последние два дня в прессе информации о том, что структурными изменениями Министерства предусматривается иметь управление “третьего пола”. Министерство опровергает эту информацию. Арменпресс представляет сообщение полностью.

“Касаясь муссируемых в последние два дня в прессе сведений о том, что, якобы, структурными изменениями Министерства труда и социальных вопросов РА предусматривается иметь в министерстве управление “третьего пола”, не имеющее какой-либо правовой формулировки в Республике Армения, являющееся лишь следствием воображения автора публикации, считаем необходимым сообщить, что “весть” является абсолютной ложью. Структурные изменения Министерства труда и социальных вопросов в правительстве обсуждаются в соответствии с процедурами, без серьезных содержательных возражений. В то же время считаем необходимым отметить, что стержнем и краеугольным камнем работы Министерства труда и социальных вопросов РА, а также всех государственных институтов РА является Конституция. Основная функция Министерства труда и социальных вопросов РА - поддержка всех нуждающихся в социальной защите граждан РА. В соответствии с этим, каждая программа, осуществляемая министерством, в том числе и структурные изменения, исходит исключительно из этой функции”,-говорится в сообщении.