Будут картографированы все мусорные свалки в Армении

24 июля между Министерством территориального управления и инфраструктур РА и Фондом “Американский университет Армении” был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на создание базы данных и карты мусорных свалок и мест сброса твердых бытовых отходов в Армении. Об этомАрменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Меморандум подписали заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян и президент Американского университета Армении Карин Маркидес.

Замминистра Ваче Тертерян отметил важность применения научного потенциала американского университета Армении и международного опыта в процессах управления мусором, выразив надежду, что подписание этого меморандума станет началом эффективного и всеобъемлющего сотрудничества.

Замминистра отметил, что интерактивная карта станет хорошим инструментом не только стратегического, но и тактического управления, особенно на данном этапе, когда осуществляются действенные шаги по реализации программы управления твердыми бытовыми отходами Гегаркуникской и Котайкской областей.

В свою очередь, президент Американского университета Армении Карин Маркидес выразила удовлетворение подобным сотрудничеством, отметив, что применение международного опыта станет дополнительной поддержкой для обеспечения положительных результатов программы.

В рамках пилотного проекта будут картографированы все мусорные свалки, действующие в Армении. База данных будет включать географическую информацию о мусорных свалках. Планируется также сбор всеобъемлющей информации о существующих методах уборки мусора из областей, что будет способствовать повышению эффективности процесса принятия решений. Ожидается, что база данных и карта будут регулярно, дважды в год обновляться.