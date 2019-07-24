Женская баскетбольная команда до 18 лет готовится к чемпионату Европы

Главный тренер женской сборной Армении по баскетболу до 18 лет Ваагн Арутюнян опубликовал список баскетболисток, отправляющихся в Андорру. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация баскетбола Армении. В преддверии чемпионата Европы до 18-и лет (дивизион C), который состоится в Андорре, проходят учебно-тренировочные сборы женской сборной Армении до 18-и лет.

Таков состав женской сборной до 18 лет.