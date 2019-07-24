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Женская баскетбольная команда до 18 лет готовится к чемпионату Европы


Главный тренер женской сборной Армении по баскетболу до 18 лет Ваагн Арутюнян опубликовал список баскетболисток, отправляющихся в Андорру. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация баскетбола Армении. В преддверии чемпионата Европы до 18-и лет (дивизион C), который состоится  в Андорре, проходят учебно-тренировочные сборы женской сборной Армении до 18-и лет.

Таков состав женской сборной до 18 лет.

  1. Кайла Кешмешян-США
  2. Ани Ованнисян-Армения
  3. ПатилЯкубян-США
  4. Мэри Маркарян-США
  5. Шаке Погосян - Армения
  6. Элен Шагинян-Армения
  7. Кристина Оганян – Армения
  8. Эмма Мкртчян - Армения
  9. АрегназОруджян-США
  10. Ира Даниелян-Арцах
  11. МериГригорян - Армения
  12. ТатевГомцян-США.



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