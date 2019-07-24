Женская баскетбольная команда до 18 лет готовится к чемпионату Европы
14:26, 24 Июль, 2019
Главный тренер женской сборной Армении по баскетболу до 18 лет Ваагн Арутюнян опубликовал список баскетболисток, отправляющихся в Андорру. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация баскетбола Армении. В преддверии чемпионата Европы до 18-и лет (дивизион C), который состоится в Андорре, проходят учебно-тренировочные сборы женской сборной Армении до 18-и лет.
Таков состав женской сборной до 18 лет.
- Кайла Кешмешян-США
- Ани Ованнисян-Армения
- ПатилЯкубян-США
- Мэри Маркарян-США
- Шаке Погосян - Армения
- Элен Шагинян-Армения
- Кристина Оганян – Армения
- Эмма Мкртчян - Армения
- АрегназОруджян-США
- Ира Даниелян-Арцах
- МериГригорян - Армения
- ТатевГомцян-США.