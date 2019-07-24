Представители компаний,перерабатывающих сельхозпродукцию, встретились с Тиграном Хачатряном

В рамках отраслевых обсуждений состоялась очередная встреча министра экономики РА Тиграна Хачатряна с представителями компаний сферы производства консервированных фруктов и овощей. Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, в ходе обсуждения были представлены основные проблемы сферы, перспективы увеличения объемов производства и экспорта.

Министр обсудил с хозяйствующими субъектами риски, обусловленные колебаниями валюты.Согласно договоренности между министром и хозяйствующими субъектами, вопрос будет изучен глубже, будут подсчитаны убытки, чтобы правительство при возможности предприняло шаги для снижения рисков.

В ходе встречи стороны коснулись также себестоимости продукции, факторов, способствующих этому, обсудили возможные пути ее снижения. Между министром и хозяйствующими субъектами достигнута договоренность провести ряд встреч с отдельными компаниями для обсуждения частных проблем их деятельности.