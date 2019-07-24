Роухани: Иран готов к переговорам, но не к капитуляции

Тегеран готов к переговорам, но не к капитуляции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании совета министров республики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы всегда готовы к справедливым и законным переговорам, но не к капитуляции под видом диалога или переговорного процесса", - отмечается в заявлении Роухани, размещенном на его официальном сайте.

Глава государства также обвинил Саудовскую Аравию и Израиль в препятствовании достижению окончательного соглашения относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.