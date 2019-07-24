В населенных пунктах Армении расширяется сеть мобильной связи LTE Advanced/4G+

Комиссия по регулированию общественных услуг РА на заседании 24 июля 2019 года предоставила ЗАО “МТС Армения” разрешение на использование радиочастот с учетом того, что последняя была признана победителем конкурса на предоставление 20-и частотного спектра радиочастот 800МГц.

В частности, заявка-предложение, представленное ЗАО «МТС Армения», согласно правилам конкурсов, составило один миллиард пятьсот миллионов драмов, которые компания передаст в госбюджет РА.

Как сообщили Арменпресс в комиссии, в то же время, согласно условиям данного разрешения, компания должна в течение 1 года обеспечить не менее 12% населенных пунктов Армении, не обеспеченных покрытием LTEAdvanced/4G+, и в течение 2 лет - не менее 80% населенных пунктов Армении широкополосным интернетом под открытым небом.

В результате, в населенных пунктах Армении будет обеспечено 100%-ное покрытие как минимум одного оператора на основе технологии 4G+/LTE-Advanced сети мобильной связи и не менее 80% - ное взаимно проникающее покрытие двух операторов.