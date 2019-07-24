Сдан в эксплуатацию участок дороги М1–Кармрашен–Воскетас–Зовасар

Министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян 24 июля в сопровождении замминистра БагратаБадаляна и губернатора Арагацотна Давида Геворгяна в Арагацотнской области ознакомился с качеством строительных работ на участке автодороги М1 – Кармрашен – Воскетас–Зовасардлиной 11.32 км. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, работы по восстановлению участка дороги начались в в марте2018 года. Дорога была сдана в эксплуатацию в июле этого года с гарантией на 1 год.

Работы были осуществлены в рамках программы “Дополнительное финансирование для улучшения дорожной сети жизненного значения”.

Этот участок дороги протяженностью 11,4 км в Талинском районе Арагацотнской области проходит через общины Кармрашен, Воскетас, Зовасар, связывая их с межгосударственной автодорогой М1 и городом Талин. Восстановленной дорогой воспользуются также и общины Акунк и Гарнаовит.

Министр Сурен Папикян объехал отремонтированные дороги, на месте ознакомился с качеством строительных работ и обсудил с ответственными лицами вопросы, касающиеся восстановительных работ. Министр подчеркнул необходимость бережного отношения к дороге после эксплуатации и ее сохранения.

Министр Сурен Папикян побывал также в и общине Воскетас, где также ознакомился с завершенными работами. По словам замминистра БагратаБадаляна, на участке дороги, проходящей вблизи школы Воскетаса, были предприняты необходимые меры для безопасности дорожного движения. Руководство школы выразило свое удовлетворение качеством дороги.

В целом, на восстановленной дороге М1 – Кармрашен–Воскетас - Зовасар были проведены работы по восстановлению земельного пласта, дренажной системы, строительству тротуаров, стоянок, обочин, установке дорожных знаков и элементов безопасности, разметке, строительствупереходов для сельхозтехникив 4 местах. В общинах Кармрашен и Воскетас заменены старые трубы для питьевой воды.