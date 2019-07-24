В Италии началась масштабная забастовка работников общественного транспорта

Масштабная забастовка работников транспортного сектора началась в Италии. Как сообщает в среду газета Corriere della Sera, с 09:00 (10:00 мск) перестали ходить региональные поезда по всей территории Апеннин.

Забастовка продлится до 17:00 (18:00 мск) и не затронет поезда скоростных железнодорожных линий.

О прекращении работы на четыре часа также объявили водители автобусов, машинисты метро и трамваев. В Риме забастовка пройдет с 12:30 (13:30 мск) до 16:30 (17:30 мск),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Забастовка, объявленная крупнейшими профсоюзами в знак протеста против условий работы, коснется не только пассажирского, но и грузового транспорта, а также сектора морских перевозок, указывает газета.

26 июля о забастовке объявили пилоты и бортпроводники авиакомпании Alitalia. Однако первоначальное намерение бастовать на протяжении 24 часов было ограничено специальным распоряжением министерства инфраструктуры и транспорта, которое постановило, что забастовка может продлиться не более четырех часов. Ожидается, что расписание изменится, а некоторые рейсы будут отменены.