По факту смерти рядового Володи Галояна возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Армении представил подробности смерти военнослужащего срочной службы, рядового Володи Гамлетовича Галояна.

“23-го июля 2019г., около 22:55, на боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части военнослужащий срочной службы, рядовой Володя Гамлетович Галоян на территории, прилегающей к окопу указанного боевого положения, из закрепленного за ним автомата АК-74 произвел выстрелы в направлении капитана боевого поста. Преступление Галояна не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам. Сразу после стрельбы, В. Галоян с закрепленным за ним автоматом АК-74 покинул территорию позиции.24 июля, около 04:20, в 50 метрах от точки обозрения боевой позиции, было обнаружено тело последнего с огнестрельным ранением в нижней части челюсти и его автомат, лежащий рядом.

По данному факту во втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 34-104 и ч. 1 ст. 110 УК РА (доведение до самоубийства путем угрозы, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства, доведение лица до самоубийства или попытки самоубийства с косвенным умыслом или по неосторожности-наказывается лишением свободы на срок не свыше трех лет).

Предпринимаются необходимые следственные и процессуальные действия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования", - говорится в сообщении.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.