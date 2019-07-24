Турция готовится выдворить из страны 80 тысяч беженцев

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу выступил с заявлением о беженцах в Турции. Какпередает Арменпресс, обэтомсообщаеттурецкоеиздание “Demokrathaber”.

“В прошлом году, в общей сложности, 56 тысяч нелегальных мигрантов были депортированы из страны. В этом году мы планируем депортировать 80 тысяч мигрантов, что на 40 - 50% больше по сравнению с показателем прошлого года, мы вынуждены идти на такие шаги”, - отметил он.

Затем Сойлу рассказал о показателях запретов, примененных в последние годы Турцией в отношении беженцев, желающих въехать в страну.

“В 2016 году 729 340 беженцамбыло запрещенопересечь южные и восточные границы Турции. Показатель 2018 года составил 547 857 человек. В 2019 году 167 874 беженцев не были допущены к пересечению границы Турции”, - сообщил министр.