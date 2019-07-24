Меркель будет присутствовать на годовщине начала Второй мировой войны в Польше

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала Polsat пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

"Госпожа канцлер передала, что будет", - сказал он, подчеркнув, что "подтверждения постоянно поступают из разных стран, в том числе и из государств Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина)",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Для нас важно, чтобы в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны участвовало как можно больше представителей других стран, наших ближайших на сегодняшний день союзников - лидеров ЕС и НАТО", - указал Спыхальский.

При этом, отвечая на вопрос о том, почему Польша не пригласила на торжества Россию, представитель польского лидера подчеркнул, что РФ не входит в число указанных международных организаций (ЕС, НАТО, Восточное партнерство). "Эти страны приглашались Польшей, а здесь приглашение просто не было направлено", - отметил пресс-секретарь.