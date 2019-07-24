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На линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана состоится мониторинг ОБСЕ


25 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, южнее села ГюлистанШаумянского района, проведет плановый мониторинг режима прекращения огня. Об этом Арменпресс сообщили в МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевые помощники Геннадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.




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