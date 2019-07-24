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Автомобиль НАТО подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле


Автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана. Об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на представителя миссии НАТО "Решительная поддержка".

По его словам, жертв среди военнослужащих НАТО нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 




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