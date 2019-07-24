Марк Эспер официально вступил в должность министра обороны США

Марк Эспер, кандидатуру которого ранее подавляющим большинством голосов утвердил Сенат Конгресса США, официально вступил в должность министра обороны страны. Церемония приведения к присяге с участием президента Дональда Трампа транслировалась на сайте Белого дома.

"Никто не обладает такой квалификацией для того, чтобы руководить Пентагоном, как Марк Эспер", - заявил американский лидер. "Я уверен, что он будет великолепным министром обороны", - добавил Трамп.

Кандидатуру Эспера во вторник поддержали 90 сенаторов, против высказались восемь законодателей.

Эспер принимал участие в боевых действиях на территории Ирака во время войны в Персидском заливе (1990-1991) в составе 101-й воздушно-десантной дивизии он. В 2004-2006 годах он был советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате Билла Фриста. С 2010 по 2017 годы занимал пост вице-президента по связям с правительством в военно-промышленной компании Raytheon. С ноября 2017 года до июня он занимал должность министра армии США,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса.