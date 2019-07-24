Участник программы “Защитник Отечества” поступил на работу в Фонд “Ереван - моя любовь”

Участник программы “Защитник Отечества”, 21-летний Тигран Саркисянпоступил на работув Фонд “Ереван - моя любовь”. Об этом Арменпресс сообщили в Фонде “Ереван - моя любовь”.

О программе “Защитник Отечества” президент РА Армен Саркисян заявил 28 января 2019 года. Ее осуществляет Фонд “Ереван - моя любовь”. Цель - помочь военнослужащим, получившим ранения, болезниво время службы, обучить их новым навыкам и предоставить им возможность иметь работу.

“В 2017 году в Арцахе, в Талише, в результате несчастного случая, произошедшего во время службы, я потерял основную часть кисти левой руки. Потом эта рука стала неподвижной”, - вспоминает Тигран. Параллельно лечению в Реабилитационном центре защитника Отечества, с марта этого года он принял участие в первом этапе программы “Защитник Отечества”. В течение трех месяцев он обучался фотографии, операторской работе и компьютерному монтажу.

Решением директора Фонда “Ереван - моя любовь”Аршака Карапетяна, Тигран Саркисян был принят на работув фонд в качестве фотографа. В дальнейшем он примет участие в программах, осуществляемых для инвалидов войны.

Фонд “Ереван - моя любовь” осенью представит подробности о подведении итогов первого этапа программы “Защитник Отечества”, поскольку часть участников программы проживает в областях и на данный момент их нет в Ереване.