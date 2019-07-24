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В МИД Ирана назвали неприемлемым заявление Трампа о войне в Афганистане


Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Мусави в среду назвал "абсолютно неприемлемым" высказывание президента США Дональда Трампа о способности Вашингтона выиграть войну в Афганистане за считанные дни, сообщило агентство IRNA.

По словам Мусави, подобные заявления представляют угрозу для международной безопасности. От подчеркнул, что Иран стоит на стороне афганского народа и его правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В понедельник Дональд Трамп встретился в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. На встрече президент США заявил, что Вашингтон мог бы победить в войне в Афганистане в течение нескольких дней, однако не хочет "убивать 10 млн человек".

Во вторник Кабул потребовал от Вашингтона разъяснений относительно позиции Трампа.

 




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