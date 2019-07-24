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Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия


Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Об этом говорится в опубликованной в среду Канцелярией по делам печати Госсовета КНР "Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху".

"Китай всегда придерживался политики "неприменения первым ядерного оружия" в любое время и при любых обстоятельствах", - говорится в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В нем отмечается, что республика всегда придерживалась принципа "безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием" те страны и регионы, которые им не обладают.

В документе также указано, что Китай не участвует в гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне.

 




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