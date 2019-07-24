Трамп заявил, что ЕС поступает с США в сфере торговли еще хуже, чем Китай

Американский президент Дональд Трамп во вторник в очередной раз заявил, что страны Евросоюза в торговой сфере поступают с Соединенными Штатами еще хуже, чем Китай.

Выступая в Вашингтоне на студенческой конференции, глава государства отметил, что "ряд стран наживается" на США. "Некоторые из худших обидчиков - наши так называемые союзники. Они наживаются на нас в сфере торговли. Евросоюз для нас хуже в торговле, чем Китай. Никто бы не подумал об этом", - утверждал Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Они - Евросоюз - убивают нас. Он [ЕС] был создан для того, чтобы опережать нас в экономической сфере, и, все же, мы защищаем их с помощью НАТО. Таким образом, они наживаются нас в торговле, а мы защищаем их с помощью вооруженных сил", - считает американский лидер. Он вновь подверг критике многие страны - участницы альянса за отказ повышать расходы на оборону до 2% ВВП.