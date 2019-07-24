“АА”: Каков уровень безопасности и стабильности энергосистемы Армении?

Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Какой уровень безопасности и стабильности сегодня имеет энергосистема Армении, какой уровень надежности? В интервью газете заместитель министра территориального управления и инфраструктур по энергетике АкопВарданян ответил: “Уровень безопасности и надежности достаточно высок. В той мере, какую сегодня имеют развитые страны мира. Потому что за последние 30 лет было сделано много инвестиций. Также и величина нашей системы позволяет быть более надежной. Что я имею в виду, говоря величина: наша система способна переводить и распределять более 15 миллиардов киловатт.часов электроэнергии. Потому что в 80-е годы именно такой - 15,7 млрд кВт. час быланаша потребность в электроэнергии. Сейчас мы работаем не на полную мощность. Линии намного мощнее, чем сегодняшние потребности. Подстанции намного мощнее, чем спросна энергию. Это также повышает уровень надежности еще на одну ступень. В течение последних лет в систему были внедрены широкомасштабные инвестиции, особенно в передающую сеть, высоковольтные электросети. На стадии реконструкции находятся еще 6. Шесть из 15 существующих подстанций были реконструированы. Одним словом, все действия, направленные на безопасность и надежность, своевременно выполнены и выполняются”.

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