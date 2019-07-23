За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 63 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 22 и 23 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 63 случая преступлений, из них 8 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 16 случая кражи личного имущества, 9 случаев причинения телесных повреждений, 12 случаев мошенничества, 5 случаев угрозы, 4 случая злоупотребления должностными полномочиями, 3 случая хулиганства, по 2 случая побоев, похищения человека, незаконной вырубки деревьев и выращивания воспрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотики, по 1 случаю кражи государственного или общественного имущества, служебного подлога или служебной халатности, контрабанды наркотиков, сбыта наркотиков и подделки идентификационного номера ТС.

За данный период найден 1 человек, находящийся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 3 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 6 случаев кражи личного имущества, по 1 случаю квартирной кражи и причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 24 ДТП: 32 человека получил телесные повреждения разных степеней тяжести.