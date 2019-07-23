Появилась возможность установления местонахождения раковой опухоли с точностью до миллиметров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся запуска циклотрона в Ереванском институте физики. Как сообщает Арменпресс, премьер написал на своей странице в Facebook: “Перспективы фундаментальных исследований в области ядерной физики и возможность установления местонахождения раковой опухоли с точностью до миллиметров: запущен ускоритель Физического института”.

Премьер-министр также разместил видеоматериал.

Никол Пашинян на заседании 11 июля заявил, что когда армянская делегация находилась с официальным визитом в Сингапуре, ее члены получили важную новость из Армении - о начале работы очень сложного прибора, резонансного ускорителя тяжелых частиц (циклотрона). "Я вначале даже не поверил, что это произошло! Ведь вопрос начала его работы стоял более десяти лет. Мне иногда казалось, что это неразрешимая задача", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что с помощью циклотрона в Ереванском институте физики уже получен изотоп фтор-18, который используется в медицине. Теперь необходимо сделать так, чтобы результатами работы циклотрона могли бы пользоваться специалисты, работающие в области фундаментальных научных исследований.

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