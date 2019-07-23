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Сенат Конгресса утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона


Сенат Конгресса США утвердил во вторник выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны страны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в ближайшее время Эспер будет приведен к присяге в качестве нового главы Пентагона.

О назначении Эспера исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Трамп объявил после того, как главный претендент на этот пост Патрик Шанахан в конце июня взял самоотвод. Шанахан исполнял обязанности главы Минобороны США с января этого года в связи с отставкой Джеймса Мэттиса.




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