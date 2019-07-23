МИД Арцаха приветствует установление дружественных отношений между Степанакертом и Райдом

Министерство иностранных дел Республики Арцах приветствует единогласное принятие городским советом австралийского города Райд резолюции об установлении дружественных отношений со столицей Республики Арцах Степанакертом, которая обеспечит правовую основу для налаживания сотрудничества между обоими городами в сферах культуры, образования, экономики и реализации практических программ.

Как сообщает Арменпресс, в официальном комментарии МИД Арцаха говорится:

“Примечательно, что резолюция была принята накануне визита в Австралию делегации Республики Арцах во главе с министром иностранным дел Масисом Маиляном.

В рамках визита запланирована встреча с властями города Райд, в ходе которой будут обсуждены возможности и перспективные направления сотрудничества. Выражаем признательность всем, кто внес свой вклад в реализацию инициативы по установлению прочных дружественных отношений между Степанакертом и Райдом”.