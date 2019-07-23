Прадеда Бориса Джонсона в Османской империи называли армянофилом

Прадедушка Бориса Джонсона, вступившего в должность премьер-министра Великобритании, был турок, и его в Османской империи обвиняли в защите армян. В беседе с Арменпресс тюрколог Рубен Мелконян представил подробности истории прадедушки Джонсона.

По его словам, дед матери премьер-министра Великобритании Али Кемаль был известным журналистом и политиком в Османской империи. Он критиковал младотурок в средствах массовой информации в конце правления младотурок. «Его активность и поднятие армянской тематики стали очевидными после 1918 года, когда младотурки покинули власть. В то время Али Кемаль активно критиковал их, а также выступал со статьями в журналах», - сказал Рубен Мелконян.

После ухода младотурок Кемаль был включен в состав нового правительства, которое тогда полностью подчинялось Великобритании. Тогда Али Кемаль в течение короткого периода времени занимает пост министра внутренних дел. Позже, когда началось движение кемалистов, была основана Турецкая Республика, кемалисты создали «суды независимости», которые должны были судить людей, которые были антимладотурками в переходный период. Али Кемаля арестовывают, и когда его везут в Анкару, где он должен был предстать перед судом, в одной из провинций губернатор выступает с речью и представляет Али Кемаля как известного армянофила. Губернатор передает Али Кемаля собравшимся перед зданием муниципалитета людям. Толпа собравшихся на месте линчует Кемаля, а затем его тело вешают на виселице.

По словам Мелконяна, Али Кемаля представляли как проармянского деятеля, а армянский вопрос стал для него одной из причин критики младотурок, и его представляли как предателя, армянофила.

«Именно поэтому Али Кемаля называли «Артин» - турецкий вариант армянского имени «Арутюн». Когда Али Кемаль подвергается суду Линча, а затем его вешают на виселице, в воспоминаниях очевидцев есть следующее описание: они видят, что на теле экс-министра было написано Артин Кемаль, т.е. на трупе Кемаля в качестве знака ненависти в отношении армян ставят клеймо - Артин», - сказал тюрколог.

По словам Рубена Мелконяна, Борис Джонсон является внуком дочери Али Кемаля. Когда Джонсон посетил Турцию несколько лет назад, был подчеркнут тот факт, что его прадед был турецким министром. «Отрицательные стороны не были озвучены во время визита. В 1918-22 годах Али Кемаль был близок к британским властям, а его дочь вышла замуж за англичанина», - сказал тюрколог.