Посол Армении встретился с новоназначенным министром туризма Греции

Посол Армении в Греции Фадей Чарчоглян 23 июля встретился с новоназначенным министром туризма Греции Гарри Теохарисом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники подчеркнули важность высокого уровня дружественных армяно-греческих двусторонних отношений, основанных на тесных исторических связях и взаимных теплых отношениях двух дружественных народов, что является прочной основой для расширения двустороннего сотрудничества в разных отраслях, в том числе в сфере туризма.

Были обсуждены также вопросы, связанные с обменом опытом и реализацией программ обучения между двумя странами.