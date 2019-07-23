Президент Армении принял делегацию во главе с офтальмологом Роджером Оганесяном

Президент Армении Армен Саркисян 23 июля принял делегацию благотворительного фонда “Армянский офтальмологический проект” и детской больницы Лос-Анджелеса во главе с президентом-основателем организации, американским офтальмологом армянского происхождения Роджером Оганесяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, на встрече президенту были представлены реализованные “Армянским офтальмологическим проектом” проекты и планы на будущее. Было отмечено, что в первые годы деятельности фонда основное внимание уделялось восстановлению зрения, в последние годы особое внимание уделялось профилактике слепоты, особенно в области профилактики детской слепоты. Кроме того, особое внимание уделяется реализации образовательных программ, охватывающих как сферы общественного, так и профессионального образования.

Президент Саркисян поблагодарил гостей за работу и реализованные в Армении программы, а также мероприятия, направленные на развитие офтальмологии. “Я горжусь тем, что наши соотечественники из диаспоры сотрудничают со своими коллегами в Армении, делятся своим опытом и знаниями”, - отметил президент, пожелав им успехов в их будущих инициативах.