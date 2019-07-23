Президент Арцаха встретился с членами Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» Арцаха

Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 июля встретился с членами Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» Арцаха во главе с представителем структуры Давидом Ишханяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики страны.