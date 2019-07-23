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Президент Арцаха встретился с членами Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» Арцаха


Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 июля встретился с членами Центрального комитета АРФ «Дашнакцутюн» Арцаха во главе с представителем структуры Давидом Ишханяном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики страны.




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