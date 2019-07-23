Ситуация на передовой в течение последних 1-1,5 лет в основном стабильная: Арцрун Ованнисян 

В течение последних 1-1,5 лет ситуация на передовой с Азербайджаном в основном стабильна. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе обсуждения 23 июля заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Очевидно, что по крайней мере 1-1,5 года, не считая некоторой краткосрочной напряженности, у нас стабильная ситуация на передовой. Несмотря на это, мы видим интенсификацию или представление таковой военных учений ВС Азербайджана в одиночку или совместно с турецкими вооруженными силами», - сказал Ованнисян.

Он отметил, что для стабилизации ситуации могут быть разные причины: от выполнения инженерных работ до достижения двусторонних договоренностей.