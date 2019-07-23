Пресс-секретарь МИД подтвердила позицию Армении по урегулированию нагорно- карабахского конфликта

Республика Армения видит решение карабахского конфликта исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и на основе принципов международного права. Как сообщает Арменпресс, в ходе обсуждения 23 июля об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян.

«Наша принципиальная позиция и подход к процессу урегулирования зафиксированы в документе правительства, который является открытым и в котором все элементы зафиксированы, и все наши заявления основаны на рамки, включенные в эти элементы. Т.е. урегулирование конфликта исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и на принципах международного права, в частности принципа равенства и самоопределения народов. Мы представили, что приоритетом для нас является безопасность и статус Арцаха, и, как главная сторона конфликта, Арцах должен принимать участие и иметь решающий голос в прочном и реальном мирном процессе», - подчеркнула Нагдалян.

Пресс-секретарь отметила, что невозможно вести эффективные переговоры, вместе с тем сохраняя ситуацию напряженной на линии фронта и распространяя арменофобию.