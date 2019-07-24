Театр - площадка для самовыражения:дети с инвалидностью на сцене преодолевают проблемы

Дети, имеющие инвалидность и здоровые, дети из социально обеспеченных и необеспеченных семей на протяжении многих лет выступают на равных в детской театральной труппе общественной организации “Мост Надежды” и внушают веру зрителям, что любой ребенок все сможет, когда ему доверяют и поддерживают. Театральная труппа выступает на различных площадках: в школах, воинских частях, домах престарелых, детских домах, в государственном кукольном театре им. О. Туманяна, гдесумелазавоевать сердца театралов.

КорреспондентАрменпрессс руководителем театра АсмикХачерян и режиссером Левоном Иваняномбеседовал о создании, цели и достижениях театральной труппы “Мост Надежды”.

“В 1996 году, когда была основана общественная организация “Мост Надежды”, в ней было всего 26 или 27 бенефициаров. Было принято решение о создании театральной труппы для решения проблемы их занятости. Эту обязанность я взяла на себя: нас поддержали родители детей, но была необходимость сотрудничества с профессионалами, поэтому мы обратились к Левону Иваняну, который и до сих пор с нами”, - рассказала Хачерян. По ее словам, в качестве организации, работающей с детьми-инвалидами, театральную труппу “Мост Надежды” пригласили выступить на общеармянском культурном фестивале, в котором участвовали ансамбли песни, танца и другие, участникам которых были люди с ограниченными возможностями. “Единственной театральной труппой была наша. Мы удостоились главного приза -денежной премии. Ответственность возросла, и выполненная нами работа получила смысл, нужно было сохранить эту планку. На начальном этапе деятельности театральной труппы зрители переживали, когда видели на сцене детей с ограниченными возможностями. Мы поставили перед собой задачу - поставить что-то такое, чтобы зрители даже не замечали бы, что на сцене дети имеющие инвалидность, а было бы лишь восприятие постановки”, - подчеркнула она.

Анжела Амбарцумян

Полный текст на армянском читайте на сайте armenpress.am по адресу: