Президент Армении направил поздравительное послание президенту Египта

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника страны - Дня революции.

«Глубоко убежден, что многовековая дружба наших народов является наилучшей основой для развития межгосударственного многоотраслевого сотрудничества», - говорится в поздравительном послании.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян пожелал президенту Египта доброго здоровья и успехов, а дружественному египетскому народу - мира и благополучия.