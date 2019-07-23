Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

Президент Армении направил поздравительное послание президенту Египта


Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абделю Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника  страны - Дня революции.

«Глубоко убежден, что многовековая дружба наших народов является наилучшей основой для развития межгосударственного многоотраслевого сотрудничества», - говорится в поздравительном послании.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян пожелал президенту Египта доброго здоровья и успехов, а дружественному египетскому народу - мира и благополучия. 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации